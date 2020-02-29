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ФУТБОЛ. Германия. Любители. Оберлига Шлезвиг-ГольштайнОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:30
7152
29-е февраля
не начался
Вайхе Фленсбург IIСВ Ойтин 08
Основное время
1,75
4,40
3,45
1,97
3.50
1,78
1,61
4.00
2,22
1,43
4.50
2,70
16:00
7150
29-е февраля
не начался
Любек IIАйхеде
Основное время
1,86
4,20
3,20
2,08
3.50
1,70
1,69
4.00
2,08
1,48
4.50
2,55
16:00
7151
29-е февраля
не начался
ТСВ БордесхольмОльденбургер
Основное время
2,02
4,40
2,70
1,84
4.00
1,90
2,25
3.50
1,60
1,57
4.50
2,31
16:00
4022
29-е февраля
не начался
Феникс ЛюбекЭкернфёрдер СВ
Основное время
1,05
13,00
17,00
2,02
4.50
1,74
1,68
5.00
2,10
1,49
5.50
2,50
18:00
7154
29-е февраля
не начался
Интер Туркспор КильТСБ Фленсбург
Основное время
6,60
6,00
1,30
1,89
4.00
1,85
1,60
4.50
2,26
2,30
3.50
1,57
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