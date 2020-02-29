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ФУТБОЛ. Германия. Любители. Оберлига Северо-Восток. ЮгОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:00
7140
29-е февраля
не начался
АйленбургСГ Юнион Сандерсдорф
Основное время
2,01
4,10
2,85
1,97
3.00
1,78
1,60
3.50
2,25
2,48
2.50
1,50
15:30
7143
29-е февраля
не начался
ОберлаузицГримма
Основное время
2,44
4,10
2,28
1,88
3.00
1,86
1,55
3.50
2,36
2,39
2.50
1,54
16:00
7142
29-е февраля
не начался
Аскания БернбургВаккер Нордхаузен
Основное время
3,05
4,40
1,85
2,06
3.50
1,71
1,68
4.00
2,10
1,47
4.50
2,55
16:00
7138
29-е февраля
не начался
Карл Цейсс Йена IIХалле
Основное время
1,29
5,80
7,00
2,05
3.50
1,72
1,67
4.00
2,11
1,47
4.50
2,60
16:00
7141
29-е февраля
не начался
Мерзебург1921 Кришоу
Основное время
1,96
4,10
2,95
1,96
3.50
1,79
1,60
4.00
2,25
2,65
3.00
1,44
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