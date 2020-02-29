Моя линия
ФУТБОЛ. Германия. Любители. Оберлига Северо-Восток. ЮгОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,01
4,10
2,85
1,97
3.00
1,78
1,60
3.50
2,25
2,48
2.50
1,50
29-е февраля
не начался
Основное время
2,44
4,10
2,28
1,88
3.00
1,86
1,55
3.50
2,36
2,39
2.50
1,54
29-е февраля
не начался
Основное время
3,05
4,40
1,85
2,06
3.50
1,71
1,68
4.00
2,10
1,47
4.50
2,55
29-е февраля
не начался
Основное время
1,29
5,80
7,00
2,05
3.50
1,72
1,67
4.00
2,11
1,47
4.50
2,60
29-е февраля
не начался
Основное время
1,96
4,10
2,95
1,96
3.50
1,79
1,60
4.00
2,25
2,65
3.00
1,44