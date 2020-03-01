Моя линия
ФУТБОЛ. Германия. Любители. Оберлига Нижний РейнОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
4,20
4,70
1,56
1,87
3.00
1,86
2,39
2.50
1,54
1,54
3.50
2,37
1-е марта
не начался
Основное время
2,39
3,95
2,39
1,85
3.00
1,89
2,34
2.50
1,56
1,53
3.50
2,39
1-е марта
не начался
Основное время
1,25
6,20
7,80
1,80
4.00
1,94
2,20
3.50
1,62
1,54
4.50
2,37
1-е марта
не начался
Основное время
1,85
4,10
3,25
1,93
3.00
1,81
1,58
3.50
2,29
2,44
2.50
1,51
1-е марта
не начался
Основное время
2,75
4,10
2,07
1,93
3.00
1,81
1,57
3.50
2,30
2,44
2.50
1,51
1-е марта
не начался
Основное время
2,16
4,10
2,60
1,72
3.00
2,04
2,20
2.50
1,62
1,46
3.50
2,60
1-е марта
не начался
Основное время
2,17
4,10
2,60
1,83
3.00
1,91
2,33
2.50
1,56
1,52
3.50
2,43
1-е марта
не начался
Основное время
2,75
4,10
2,07
1,84
3.00
1,90
2,34
2.50
1,56
1,53
3.50
2,41
1-е марта
не начался
Основное время
1,42
5,40
5,00
1,97
3.50
1,78
1,61
4.00
2,22
1,43
4.50
2,70