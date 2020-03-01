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ФУТБОЛ. Германия. Любители. Оберлига Нижний РейнОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
5030
1-е марта
не начался
БохольтСВ 19 Штрален
Основное время
4,20
4,70
1,56
1,87
3.00
1,86
2,39
2.50
1,54
1,54
3.50
2,37
17:00
5521
1-е марта
не начался
КлефеСпортфреунде Баумберг
Основное время
2,39
3,95
2,39
1,85
3.00
1,89
2,34
2.50
1,56
1,53
3.50
2,39
17:00
5473
1-е марта
не начался
КрайНидервенигерн
Основное время
1,25
6,20
7,80
1,80
4.00
1,94
2,20
3.50
1,62
1,54
4.50
2,37
17:00
5458
1-е марта
не начался
МонхаймФельберт
Основное время
1,85
4,10
3,25
1,93
3.00
1,81
1,58
3.50
2,29
2,44
2.50
1,51
17:00
5340
1-е марта
не начался
РатингенФельберт
Основное время
2,75
4,10
2,07
1,93
3.00
1,81
1,57
3.50
2,30
2,44
2.50
1,51
17:00
5632
1-е марта
не начался
СК ФельбертКроненбергер
Основное время
2,16
4,10
2,60
1,72
3.00
2,04
2,20
2.50
1,62
1,46
3.50
2,60
17:00
5607
1-е марта
не начался
Туру Дюссельдорф 1880Меербуш
Основное время
2,17
4,10
2,60
1,83
3.00
1,91
2,33
2.50
1,56
1,52
3.50
2,43
17:00
5645
1-е марта
не начался
Шварц Вайсс ЭссенШоннебек 1910
Основное время
2,75
4,10
2,07
1,84
3.00
1,90
2,34
2.50
1,56
1,53
3.50
2,41
17:30
5582
1-е марта
не начался
ХильденУнион Неттеталь
Основное время
1,42
5,40
5,00
1,97
3.50
1,78
1,61
4.00
2,22
1,43
4.50
2,70
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