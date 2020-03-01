Моя линия
ФУТБОЛ. Германия. Любители. Оберлига Нижняя СаксонияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
1,85
4,10
3,25
2,09
3.00
1,69
1,66
3.50
2,13
2,60
2.50
1,45
1-е марта
не начался
Основное время
2,28
4,10
2,44
1,92
3.00
1,82
1,57
3.50
2,31
2,44
2.50
1,52
1-е марта
не начался
Основное время
1,42
5,40
5,00
2,07
3.00
1,71
1,64
3.50
2,17
2,60
2.50
1,45
1-е марта
не начался
Основное время
3,00
4,10
1,94
2,08
3.00
1,69
1,66
3.50
2,14
2,60
2.50
1,45
1-е марта
не начался
Основное время
1,25
6,20
7,80
2,01
4.00
1,75
1,66
4.50
2,13
2,44
3.50
1,51