Моя линия
ФУТБОЛ. Германия. Любители. Оберлига ГамбургОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
—
1,91
4.00
1,83
1,61
4.50
2,23
2,34
3.50
1,56
1-е марта
не начался
Основное время
5,60
5,80
1,35
1,84
4.00
1,90
2,25
3.50
1,60
1,57
4.50
2,31
1-е марта
не начался
Основное время
2,28
3,90
2,55
1,76
3.50
1,99
2,27
3.00
1,59
2,80
2.50
1,40
1-е марта
не начался
Основное время
2,80
4,10
2,05
1,90
3.50
1,84
1,55
4.00
2,35
2,55
3.00
1,48