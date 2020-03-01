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ФУТБОЛ. Германия. Любители. Оберлига ГамбургОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12:45
1846
1-е марта
не начался
УСК ПаломаМайендорфер
Основное время
1,91
4.00
1,83
1,61
4.50
2,23
2,34
3.50
1,56
16:00
2226
1-е марта
не начался
Бухгольц 08Ниндорфер
Основное время
5,60
5,80
1,35
1,84
4.00
1,90
2,25
3.50
1,60
1,57
4.50
2,31
17:00
1927
1-е марта
не начался
Вандсбекер КонкордиаРугенберген
Основное время
2,28
3,90
2,55
1,76
3.50
1,99
2,27
3.00
1,59
2,80
2.50
1,40
17:00
1975
1-е марта
не начался
ТСВ СаселБармбек Уленхорст
Основное время
2,80
4,10
2,05
1,90
3.50
1,84
1,55
4.00
2,35
2,55
3.00
1,48
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