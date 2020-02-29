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ФУТБОЛ. Германия. Любители. Оберлига Баден-ВюртембергОсновная линия
Победитель1X2
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35 мин., 1-й тайм
НёттингенНеккарзульм
00
00
00
Основное время
2,20
3,25
3,00
1,53
2.50
2,38
2,63
1.50
1,44
1,18
3.50
4,50
29-е февраля
не начался
Основное время
6,00
5,00
1,39
1,71
3.50
2,05
2,18
3.00
1,63
2,75
2.50
1,42
29-е февраля
не начался
Основное время
3,60
4,00
1,78
2,06
3.00
1,71
1,66
3.50
2,14
2,60
2.50
1,47
29-е февраля
не начался
Основное время
1,53
4,40
4,80
1,73
3.50
2,04
2,19
3.00
1,63
2,75
2.50
1,42
29-е февраля
не начался
Основное время
1,62
4,30
4,20
1,78
3.50
1,97
2,30
3.00
1,57
1,46
4.00
2,60