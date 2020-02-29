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ФУТБОЛ. Германия. Любители. ГессенлигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
4170
29-е февраля
не начался
Айнтрахт ШтадталлендорфБаунаталь
Основное время
1,28
6,00
7,00
1,96
3.50
1,78
1,61
4.00
2,23
1,43
4.50
2,70
16:00
3647
29-е февраля
не начался
Бад ФильбельГинсхайм
Основное время
4,90
4,90
1,47
1,95
3.50
1,79
1,60
4.00
2,25
2,65
3.00
1,44
16:00
3073
29-е февраля
не начался
Барокштад Фульда Ленерц1931 Эддерсхайм
Основное время
2,30
3,90
2,50
1,91
3.00
1,83
1,57
3.50
2,31
2,41
2.50
1,53
16:30
2700
29-е февраля
не начался
ВальдгирмесГессен Драйайх
Основное время
2,90
3,95
2,03
2,11
3.00
1,68
1,68
3.50
2,11
2,65
2.50
1,45
16:30
2658
29-е февраля
не начался
Викториа ГрисхаймСтейнбах 1920
Основное время
1,54
4,70
4,40
2,06
3.50
1,71
1,69
4.00
2,10
1,47
4.50
2,55
16:30
3610
29-е февраля
не начался
СК Рот-Вайсс ХадамарГессен Кассель
Основное время
2,55
3,90
2,28
2,11
3.00
1,68
1,68
3.50
2,11
2,65
2.50
1,45
16:30
5274
29-е февраля
не начался
Тюрк Гуку ФридбергХанау
Основное время
2,02
4,10
2,90
1,75
3.50
2,01
2,25
3.00
1,60
2,80
2.50
1,40
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