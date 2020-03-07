Моя линия
ФУТБОЛ. Германия. Любители. Баварская ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
7-е марта
не начался
Основное время
2,95
4,20
1,95
1,98
3.00
1,77
1,60
3.50
2,24
2,50
2.50
1,49
7-е марта
не начался
Основное время
4,20
4,40
1,59
1,95
3.00
1,80
1,59
3.50
2,28
2,46
2.50
1,51
7-е марта
не начался
Основное время
3,90
4,20
1,68
2,06
3.00
1,71
1,65
3.50
2,15
2,60
2.50
1,46
7-е марта
не начался
Основное время
2,23
4,10
2,49
2,05
3.00
1,72
1,64
3.50
2,17
2,60
2.50
1,46
7-е марта
не начался
Основное время
1,53
4,70
4,50
1,98
3.00
1,77
1,60
3.50
2,24
2,50
2.50
1,49
7-е марта
не начался
Основное время
2,17
3,90
2,70
2,06
3.00
1,71
1,65
3.50
2,15
2,60
2.50
1,46
7-е марта
не начался
Основное время
1,53
4,70
4,50
2,05
3.00
1,72
1,64
3.50
2,18
2,60
2.50
1,46
7-е марта
не начался
Основное время
2,23
4,10
2,49
1,83
3.00
1,91
2,33
2.50
1,56
1,52
3.50
2,43
7-е марта
не начался
Основное время
2,17
3,95
2,65
1,94
3.00
1,81
1,58
3.50
2,28
2,44
2.50
1,51
7-е марта
не начался
Основное время
2,26
4,20
2,44
1,84
3.00
1,90
2,34
2.50
1,56
1,52
3.50
2,42