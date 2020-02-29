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ФУТБОЛ. Германия. Любители. А-Юниоры-БундеслигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13:00
6074
29-е февраля
не начался
Айнтрахт Франкфурт (мол)Аугсбург (мол)
Основное время
1,51
4,50
4,90
1,68
3.50
2,10
2,12
3.00
1,67
2,65
2.50
1,44
13:00
3843
29-е февраля
не начался
Боруссия Мёнхенгладбах (мол)Бохум (мол)
Основное время
1,76
4,00
3,65
1,88
3.00
1,86
1,55
3.50
2,35
2,37
2.50
1,54
13:00
2923
29-е февраля
не начался
Виктория Кельн (мол)Фортуна Дюссельдорф (мол)
Основное время
9,00
6,40
1,21
1,97
3.50
1,78
1,61
4.00
2,23
1,43
4.50
2,70
13:00
4215
29-е февраля
не начался
Динамо Дрезден (мол)Ниндорфер (мол)
Основное время
1,37
5,00
6,20
2,02
3.50
1,74
1,65
4.00
2,16
1,45
4.50
2,65
13:00
2946
29-е февраля
не начался
Ингольштадт (мол)Майнц 05 (мол)
Основное время
4,80
4,60
1,51
1,71
3.50
2,06
2,18
3.00
1,64
2,70
2.50
1,42
13:00
1664
29-е февраля
не начался
Кёльн (мол)Вупперталер (мол)
Основное время
1,13
8,20
12,00
1,90
4.00
1,83
1,60
4.50
2,24
2,32
3.50
1,56
13:00
4504
29-е февраля
не начался
МСВ Дуйсбург (мол)Шальке 04 (мол)
Основное время
4,80
4,50
1,51
1,92
3.00
1,82
1,58
3.50
2,30
2,43
2.50
1,52
13:00
4075
29-е февраля
не начался
Санкт Паули (мол)Энерги Коттбус (мол)
Основное время
1,43
5,00
5,20
1,98
3.50
1,77
1,62
4.00
2,21
1,43
4.50
2,70
14:00
2329
29-е февраля
не начался
Герта Берлин (мол)Магдебург (мол)
Основное время
1,25
6,00
8,20
1,83
4.00
1,90
2,24
3.50
1,60
1,56
4.50
2,33
14:00
3038
29-е февраля
не начался
Киккерс Оффенбах (мол)Кайзерслаутерн (мол)
Основное время
2,75
3,90
2,12
1,80
3.00
1,95
2,27
2.50
1,59
1,51
3.50
2,46
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