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ФУТБОЛ. Германия. Кубок ВестфалииОсновная линия

Победитель1X2
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20:45
154
80 мин., 2-й тайм
Хальтерн ам ЗеРот Вайсс Ален
00
00
00
Основное время
7,00
1,40
4,00
1,44
0.50
2,63
1,04
1.50
9,00
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