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ФУТБОЛ. Германия. КубокОсновная линия
Победитель1X2
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3-е марта
СаарбрюккенФортуна Дюссельдорф
1/4 финала
Основное время
4,60
3,80
1,75
2,00
2.50
1,80
1,60
3.00
2,30
1,40
3.50
2,90
3-е марта
1/4 финала
Основное время
5,50
4,70
1,55
1,80
3.50
2,00
2,35
3.00
1,60
1,45
4.00
2,60
4-е марта
1/4 финала
Основное время
1,55
4,45
5,75
1,90
3.00
1,85
2,40
2.50
1,55
1,55
3.50
2,35
4-е марта
1/4 финала
Основное время
1,85
4,10
3,80
1,75
3.50
2,10
2,20
3.00
1,65
2,75
2.50
1,45
ФУТБОЛ. Германия. КубокИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
23-е мая
Все коэффициенты на данное событие (+8)