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ФУТБОЛ. Германия. КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
20:30
7280
3-е марта
СаарбрюккенФортуна Дюссельдорф
1/4 финала
Основное время
4,60
3,80
1,75
2,00
2.50
1,80
1,60
3.00
2,30
1,40
3.50
2,90
22:45
7314
3-е марта
Шальке 04Бавария Мюнхен
1/4 финала
Основное время
5,50
4,70
1,55
1,80
3.50
2,00
2,35
3.00
1,60
1,45
4.00
2,60
20:30
7274
4-е марта
Байер 04Унион Берлин
1/4 финала
Основное время
1,55
4,45
5,75
1,90
3.00
1,85
2,40
2.50
1,55
1,55
3.50
2,35
22:45
7272
4-е марта
Айнтрахт ФранкфуртВердер
1/4 финала
Основное время
1,85
4,10
3,80
1,75
3.50
2,10
2,20
3.00
1,65
2,75
2.50
1,45

ФУТБОЛ. Германия. КубокИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
22:00
3069
23-е мая
Германия. Кубок 19/20. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+8)
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