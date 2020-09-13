LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
Лотерея LIVE
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Зарегистрироваться
Избранное
LIVE
72
Видео
19
Скоро
Популярное
262
Российская Премьер-Лига
65
АПЛ
44
Примера
36
Лига 1
44
КХЛ
57
NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)
9
US Open. Мужчины
1
NBA. Плей-офф. Орландо
3
Лига Про. Мужчины. Зал А4
1
Лига Про. Мужчины. Зал А5
1
Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-3
1
Моя линия
Острая линия
Футбол
1
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Велоспорт
Водное поло
Гандбол
Гольф
Дартс
Пляжный волейбол
Пляжный футбол
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Шоу-бизнес
1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Германия. Кубок BFV
Основная линия
Победитель
1
X
2
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
10:00
280
57 мин.,
2-й тайм
Минерва 93 Берлин
Кикерс Хиршгартен
3
0
0
0
3
0
Основное время
—
1,65
5.00
2,16
2,25
4.50
1,60
1,38
5.50
2,90
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
19
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru