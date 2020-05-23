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ФУТБОЛ. Германия. Германия. КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:30
7280
3-е марта
СаарбрюккенФортуна Дюссельдорф
1/4 финала
Основное время
4,70
3,95
1,70
2,05
2.50
1,75
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,85
22:45
7314
3-е марта
Шальке 04Бавария Мюнхен
1/4 финала
Основное время
8,25
6,00
1,30
1,95
3.50
1,85
1,55
4.00
2,35
2,60
3.00
1,50
20:30
7274
4-е марта
Байер 04Унион Берлин
1/4 финала
Основное время
1,60
4,25
5,50
1,85
3.00
1,90
2,35
2.50
1,55
1,55
3.50
2,40
22:45
7272
4-е марта
Айнтрахт ФранкфуртВердер
1/4 финала
Основное время
1,85
4,05
3,90
1,75
3.50
2,05
2,20
3.00
1,65
2,70
2.50
1,45

ФУТБОЛ. Германия. Германия. КубокСтатистика

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:29
5428
3-е марта
Хозяева (голы)Гости (голы)
2 матча. Кубок. Германия. 03.03.20
Забитые голы (основное время)
7,50
8,00
1,20
1,79
6.50
1,91
2,41
5.50
1,50
1,44
7.50
2,59
20:30
5374
3-е марта
НАРУШЕНИЯ СаарбрюккенНАРУШЕНИЯ Фортуна Дюссельдорф
Желтые карточки (основное время)
1,85
3,80
3,40
1,74
4.50
1,98
2,53
3.50
1,46
1,34
5.50
3,00
20:30
5168
3-е марта
УГЛОВЫЕ СаарбрюккенУГЛОВЫЕ Фортуна Дюссельдорф
Угловые (основное время)
3,56
7,80
1,45
1,85
9.50
1,85
1,51
10.50
2,39
2,41
8.50
1,50
22:45
5401
3-е марта
НАРУШЕНИЯ Шальке 04НАРУШЕНИЯ Бавария Мюнхен
Желтые карточки (основное время)
2,32
3,40
2,65
1,74
3.50
1,98
2,68
2.50
1,41
1,31
4.50
3,15
22:45
5360
3-е марта
УГЛОВЫЕ Шальке 04 УГЛОВЫЕ Бавария Мюнхен
Угловые (основное время)
8,55
13,60
1,10
1,74
10.50
1,98
2,19
9.50
1,60
1,45
11.50
2,56
20:29
5467
4-е марта
Хозяева (голы)Гости (голы)
2 матча. Кубок. Германия. 04.03.20
Забитые голы (основное время)
1,34
6,80
5,00
1,78
6.50
1,92
2,41
5.50
1,50
1,44
7.50
2,59

ФУТБОЛ. Германия. Германия. КубокИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
22:00
3069
23-е мая
Германия. Кубок 19/20. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+8)
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