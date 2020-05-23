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ФУТБОЛ. Германия. Германия. КубокОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
3-е марта
СаарбрюккенФортуна Дюссельдорф
1/4 финала
Основное время
4,70
3,95
1,70
2,05
2.50
1,75
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,85
3-е марта
1/4 финала
Основное время
8,25
6,00
1,30
1,95
3.50
1,85
1,55
4.00
2,35
2,60
3.00
1,50
4-е марта
1/4 финала
Основное время
1,60
4,25
5,50
1,85
3.00
1,90
2,35
2.50
1,55
1,55
3.50
2,40
4-е марта
1/4 финала
Основное время
1,85
4,05
3,90
1,75
3.50
2,05
2,20
3.00
1,65
2,70
2.50
1,45
ФУТБОЛ. Германия. Германия. КубокСтатистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
3-е марта
2 матча. Кубок. Германия. 03.03.20
Забитые голы (основное время)
7,50
8,00
1,20
1,79
6.50
1,91
2,41
5.50
1,50
1,44
7.50
2,59
Желтые карточки (основное время)
1,85
3,80
3,40
1,74
4.50
1,98
2,53
3.50
1,46
1,34
5.50
3,00
Угловые (основное время)
3,56
7,80
1,45
1,85
9.50
1,85
1,51
10.50
2,39
2,41
8.50
1,50
Желтые карточки (основное время)
2,32
3,40
2,65
1,74
3.50
1,98
2,68
2.50
1,41
1,31
4.50
3,15
Угловые (основное время)
8,55
13,60
1,10
1,74
10.50
1,98
2,19
9.50
1,60
1,45
11.50
2,56
4-е марта
2 матча. Кубок. Германия. 04.03.20
Забитые голы (основное время)
1,34
6,80
5,00
1,78
6.50
1,92
2,41
5.50
1,50
1,44
7.50
2,59
ФУТБОЛ. Германия. Германия. КубокИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
23-е мая
Все коэффициенты на данное событие (+8)