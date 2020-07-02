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ФУТБОЛ. Германия. Германия. Бундеслига. Переходные матчиОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:30
4295
2-е июля
ВердерХайденхайм
Основное время
1,50
4,45
6,00
2,35
2.50
1,60
1,55
3.50
2,45
1,30
4.00
3,45

ФУТБОЛ. Германия. Германия. Бундеслига. Переходные матчиСтатистика

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:30
3501
2-е июля
НАРУШЕНИЯ ВердерНАРУШЕНИЯ Хайденхайм
Желтые карточки (основное время)
3,50
4,00
1,80
1,85
4.50
1,85
2,85
3.50
1,37
1,37
5.50
2,85
21:30
3650
2-е июля
УГЛОВЫЕ ВердерУГЛОВЫЕ Хайденхайм
Основное время
1,32
8,50
4,70
2,03
9.50
1,70
1,65
10.50
2,10
2,75
8.50
1,40