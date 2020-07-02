1000
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ФУТБОЛ. Германия. Германия. Бундеслига. Переходные матчиОсновная линия
Победитель1X2
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2-е июля
Основное время
1,50
4,45
6,00
2,35
2.50
1,60
1,55
3.50
2,45
1,30
4.00
3,45
ФУТБОЛ. Германия. Германия. Бундеслига. Переходные матчиСтатистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
Желтые карточки (основное время)
3,50
4,00
1,80
1,85
4.50
1,85
2,85
3.50
1,37
1,37
5.50
2,85
2-е июля
Основное время
1,32
8,50
4,70
2,03
9.50
1,70
1,65
10.50
2,10
2,75
8.50
1,40