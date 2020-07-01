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ФУТБОЛ. Германия. Германия. БундеслигаОсновная линия

Победитель1X2
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16:30
1908
16-е мая
АугсбургВольфсбург
Основное время
3,15
3,45
2,25
2,00
2.50
1,85
1,55
3.00
2,35
1,40
3.50
3,05
16:30
4214
16-е мая
Боруссия ДортмундШальке 04
Основное время
1,50
4,55
6,50
1,75
3.00
2,00
2,30
2.50
1,65
1,50
3.50
2,60
16:30
4216
16-е мая
РБ ЛейпцигФрайбург
Основное время
1,35
5,25
9,00
1,85
3.00
1,85
2,45
2.50
1,60
1,60
3.50
2,45
16:30
4217
16-е мая
Фортуна ДюссельдорфПадерборн
Основное время
2,10
3,60
3,30
2,15
2.50
1,75
1,65
3.00
2,10
1,45
3.50
2,75
16:30
4220
16-е мая
ХоффенхаймГерта Берлин
Основное время
2,05
3,55
3,65
2,05
2.50
1,80
1,60
3.00
2,30
1,40
3.50
3,00
19:30
1930
16-е мая
Айнтрахт ФранкфуртБоруссия Мёнхенгладбах
Основное время
3,05
3,45
2,30
2,10
2.50
1,75
1,65
3.00
2,20
1,45
3.50
2,85
16:30
4215
17-е мая
КёльнМайнц 05
Основное время
1,95
3,75
3,65
1,80
3.00
1,95
2,35
2.50
1,65
1,55
3.50
2,55
19:00
4218
17-е мая
Унион БерлинБавария Мюнхен
Основное время
11,50
6,50
1,25
1,80
3.50
2,10
2,25
3.00
1,60
2,90
2.50
1,45
21:30
2003
18-е мая
ВердерБайер 04
Основное время
4,10
3,80
1,85
1,75
3.00
2,00
2,30
2.50
1,65
1,55
3.50
2,60
16:30
4272
23-е мая
Бавария МюнхенАйнтрахт Франкфурт
Основное время
1,20
7,25
13,25
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ФУТБОЛ. Германия. Германия. БундеслигаИтоги

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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20:00
1322
1-е июля
Германия. Бундеслига 19/20. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+10)

ФУТБОЛ. Германия. Германия. БундеслигаСпециальное

Победитель1X2
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