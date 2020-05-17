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ФУТБОЛ. Германия. Германия. 2-я БундеслигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:00
3615
16-е мая
Не начался
БохумХайденхайм
Основное время
2,50
3,25
2,60
2,04
2.50
1,73
1,63
3.00
2,19
1,42
3.50
2,75
14:00
4251
16-е мая
Не начался
КарлсруэДармштадт 98
Основное время
2,48
3,25
2,65
1,91
2.50
1,83
1,53
3.00
2,40
2,85
2.00
1,39
14:00
3162
16-е мая
Не начался
Эрцгебирге АуэЗандхаузен
Основное время
2,43
3,25
2,70
1,96
2.50
1,78
1,57
3.00
2,31
1,38
3.50
2,85
14:00
1890
16-е мая
Не начался
Ян РегенсбургХольштайн Киль
Основное время
2,55
3,30
2,50
2,05
2.50
1,72
1,64
3.00
2,18
1,42
3.50
2,70
14:30
1574
17-е мая
Не начался
Арминия БилефельдОснабрюк
Основное время
1,70
3,70
4,30
2,11
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,45
3.50
2,65
14:30
1252
17-е мая
Не начался
Веен ВисбаденШтутгарт
Основное время
4,50
3,70
1,67
1,69
3.00
2,09
2,12
2.50
1,67
1,45
3.50
2,60
14:30
4250
17-е мая
Не начался
Ганновер 96Динамо Дрезден
Основное время
1,78
3,60
4,00
1,69
3.00
2,10
2,12
2.50
1,67
1,45
3.50
2,60
14:30
2578
17-е мая
Не начался
Гройтер ФюртГамбург
Основное время
4,00
3,60
1,78
1,70
3.00
2,08
2,13
2.50
1,67
1,46
3.50
2,60
14:30
2723
17-е мая
Не начался
Санкт ПаулиНюрнберг
Основное время
2,30
3,20
2,95
1,86
2.50
1,88
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
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