Моя линия
ФУТБОЛ. Германия. Германия. 2-я БундеслигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16-е мая
Не начался
Основное время
2,50
3,25
2,60
2,04
2.50
1,73
1,63
3.00
2,19
1,42
3.50
2,75
16-е мая
Не начался
Основное время
2,48
3,25
2,65
1,91
2.50
1,83
1,53
3.00
2,40
2,85
2.00
1,39
16-е мая
Не начался
Основное время
2,43
3,25
2,70
1,96
2.50
1,78
1,57
3.00
2,31
1,38
3.50
2,85
16-е мая
Не начался
Основное время
2,55
3,30
2,50
2,05
2.50
1,72
1,64
3.00
2,18
1,42
3.50
2,70
17-е мая
Не начался
Основное время
1,70
3,70
4,30
2,11
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,45
3.50
2,65
17-е мая
Не начался
Основное время
4,50
3,70
1,67
1,69
3.00
2,09
2,12
2.50
1,67
1,45
3.50
2,60
17-е мая
Не начался
Основное время
1,78
3,60
4,00
1,69
3.00
2,10
2,12
2.50
1,67
1,45
3.50
2,60
17-е мая
Не начался
Основное время
4,00
3,60
1,78
1,70
3.00
2,08
2,13
2.50
1,67
1,46
3.50
2,60
17-е мая
Не начался
Основное время
2,30
3,20
2,95
1,86
2.50
1,88
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43