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ФУТБОЛ. Германия. БундеслигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:30
4425
28-е февраля
Фортуна ДюссельдорфГерта Берлин
Основное время
2,25
3,40
3,20
1,95
2.50
1,90
1,50
3.00
2,50
2,75
2.00
1,40
17:30
4525
29-е февраля
АугсбургБоруссия Мёнхенгладбах
Основное время
3,40
3,80
2,05
1,85
3.00
1,90
2,40
2.50
1,60
1,55
3.50
2,45
17:30
4519
29-е февраля
Боруссия ДортмундФрайбург
Основное время
1,20
7,25
12,25
2,05
3.50
1,80
1,45
4.50
2,80
2,77
3.00
1,43
17:30
4515
29-е февраля
Майнц 05Падерборн
Основное время
1,80
4,05
3,95
2,10
3.00
1,70
1,70
3.50
2,20
2,70
2.50
1,50
17:30
4553
29-е февраля
ХоффенхаймБавария Мюнхен
Основное время
6,50
5,50
1,40
2,05
3.50
1,85
1,60
4.00
2,25
1,45
4.50
2,85
20:30
8309
29-е февраля