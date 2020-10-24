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ФУТБОЛ. Германия. А-Юниоры-Бундеслига. ЗападОсновная линия

Победитель1X2
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12:00
366
0 мин., Матч не начался
Фортуна Дюссельдорф (мол)Шальке 04 (мол)
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