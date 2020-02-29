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ФУТБОЛ. Германия. 3-я бундеслигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
32 мин., 1-й тайм
Основное время
9,00
4,50
1,30
2,25
2.50
1,63
1,40
3.50
2,88
6,00
1.50
1,11
29-е февраля
не начался
Основное время
2,28
3,15
3,00
1,78
2.50
1,97
2,50
2.00
1,49
1,43
3.00
2,70
29-е февраля
не начался
Основное время
2,44
3,35
2,65
2,05
2.50
1,72
1,63
3.00
2,19
1,42
3.50
2,75
29-е февраля
не начался
Основное время
3,20
3,40
2,07
2,01
2.50
1,75
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80
29-е февраля
не начался
Основное время
1,61
3,80
4,90
2,00
2.50
1,75
1,59
3.00
2,27
1,39
3.50
2,85
29-е февраля
не начался
Основное время
1,76
3,60
4,10
2,00
2.50
1,75
1,59
3.00
2,26
1,40
3.50
2,85
29-е февраля
не начался
Основное время
2,85
3,35
2,27
2,10
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,45
3.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
1,67
3,90
4,20
1,92
3.00
1,82
1,58
3.50
2,29
2,40
2.50
1,53
1-е марта
не начался
Основное время
2,24
3,40
2,85
1,71
3.00
2,07
2,14
2.50
1,66
1,46
3.50
2,60