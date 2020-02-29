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ФУТБОЛ. Германия. 2-я бундеслигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:30
120
47 мин., 2-й тайм
КарлсруэНюрнберг
00
00
00
Основное время
3,75
2,38
2,75
1,57
1.50
2,38
3,50
0.50
1,29
1,14
2.50
5,50
20:30
131
48 мин., 2-й тайм
Ян РегенсбургДинамо Дрезден
00
00
00
Основное время
2,20
2,63
4,50
1,80
1.50
2,00
4,33
0.50
1,22
1,22
2.50
4,00
15:00
2294
29-е февраля
не начался
Гройтер ФюртШтутгарт
Основное время
4,00
3,70
1,76
1,74
3.00
2,02
2,19
2.50
1,63
1,48
3.50
2,55
15:00
2792
29-е февраля
не начался
Дармштадт 98Хайденхайм
Основное время
2,33
3,15
2,90
1,76
2.50
2,00
2,46
2.00
1,51
1,41
3.00
2,80
15:00
1377
29-е февраля
не начался
Эрцгебирге АуэГамбург
Основное время
4,30
3,75
1,70
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,14
1,43
3.50
2,70
15:30
2691
1-е марта
не начался
Арминия БилефельдВеен Висбаден
Основное время
1,50
4,10
5,60
1,79
3.00
1,95
2,25
2.50
1,60
1,51
3.50
2,45
15:30
2655
1-е марта
не начался
БохумЗандхаузен
Основное время
2,18
3,35
3,00
1,96
2.50
1,78
1,56
3.00
2,32
1,38
3.50
2,90
15:30
2553
1-е марта
не начался
Санкт ПаулиОснабрюк
Основное время
1,98
3,35
3,50
1,90
2.50
1,84
1,52
3.00
2,43
2,80
2.00
1,40
22:30
1213
2-е марта
не начался
Ганновер 96Хольштайн Киль
Основное время
2,32
3,40
2,75
1,75
3.00
2,01
2,19
2.50
1,63
1,49
3.50
2,50
20:30
6062
6-е марта
не начался
НюрнбергГанновер 96
Основное время
2,13
3,25
3,20
1,86
2.50
1,88
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
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