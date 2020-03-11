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ФУТБОЛ. Гамбия. 2-й дивизионОсновная линия

Победитель1X2
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19:30
427
21 мин., 1-й тайм
БомбадаКианг Уэст
11
11
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
2,85
2,60
2,95
1,80
3.50
1,90
1,22
4.50
3,85
4,50
2.50
1,20
19:30
429
21 мин., 1-й тайм
Ист БИЛК Юнайтед
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
6,75
2,75
1,75
1,70
1.50
2,10
3,95
0.50
1,25
1,18
2.50
4,45
19:30
425
27 мин., 1-й тайм
Янг АфрикансГунджур Юнайтед
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
2,70
2,35
3,55
1,60
1.50
2,25
3,55
0.50
1,30
1,15
2.50
4,95
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