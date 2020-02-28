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ФУТБОЛ. Франция. Национальная лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
324
75 мин., 2-й тайм
ПоДюнкерк
10
10
20
Основное время
-
20,00
41
1,71
2.50
2,06
1,15
3.00
5,00
1,09
3.50
6,60
22:00
4962
28-е февраля
не начался
АвраншКевийи
Основное время
2,08
3,00
3,60
2,10
2.00
1,66
1,59
2.50
2,21
22:00
4948
28-е февраля
не начался
Бастиа БоргоЛион Дюшер
Основное время
2,32
3,00
3,05
2,11
2.00
1,65
1,60
2.50
2,20
22:00
4973
28-е февраля
не начался
БулоньГазелек Аяччо
Основное время
1,57
3,40
6,20
1,88
2.00
1,82
1,50
2.50
2,43
2,50
1.50
1,47
22:00
4981
28-е февраля
не начался
Виллефранш Сюр СонБур ан Бресс Перонна
Основное время
2,10
3,05
3,50
2,04
2.00
1,69
1,57
2.50
2,26
22:00
4974
28-е февраля
не начался
КонкарноАС Безье
Основное время
1,92
3,10
4,10
1,95
2.00
1,77
1,52
2.50
2,36
2,60
1.50
1,44
22:00
4971
28-е февраля
не начался
КретейРед Стар Париж
Основное время
2,48
2,85
2,95
1,93
2.00
1,78
1,51
2.50
2,39
2,60
1.50
1,44
22:00
2459
28-е февраля
не начался
ЛавальСпортинг де Тулон
Основное время
1,68
3,20
5,40
1,82
2.00
1,88
2,43
1.50
1,49
1,47
2.50
2,50
22:00
4977
28-е февраля
не начался
Ле ПюиШоле
Основное время
2,65
2,90
2,75
1,95
2.00
1,76
1,52
2.50
2,36
2,60
1.50
1,44
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