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ФУТБОЛ. Франция. Национальная лига 2Основная линия
Победитель1X2
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12 мин., 1-й тайм
АС ПуассиВанн
00
00
00
Основное время
2,88
3,00
2,38
1,73
2.50
2,00
3,00
1.50
1,36
1,25
3.50
3,75
13 мин., 1-й тайм
Бордо СтадБержерак
00
00
00
Основное время
6,00
3,25
1,57
1,53
2.50
2,38
2,63
1.50
1,44
1,18
3.50
4,50
12 мин., 1-й тайм
ВитреКМС Уасель
00
00
00
Основное время
2,10
3,25
3,25
2,50
1.50
1,50
1,50
2.50
2,50
1,14
3.50
5,00
10 мин., 1-й тайм
ЙерИзёр
00
00
00
Основное время
3,50
3,00
2,10
2,50
1.50
1,50
1,50
2.50
2,50
1,17
3.50
4,50
12 мин., 1-й тайм
СеданЛюситанс Сен Мор
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
1,55
3,90
5,50
1,80
2.50
1,95
3,20
1.50
1,30
1,30
3.50
3,40
9 мин., 1-й тайм
Основное время
3,25
2,75
2,38
1,53
2.50
2,38
2,63
1.50
1,44
1,20
3.50
4,33
12 мин., 1-й тайм
ХагуеноЭпинал
00
00
00
Основное время
3,00
2,88
2,38
2,25
1.50
1,63
1,40
2.50
2,88
5,50
0.50
1,13