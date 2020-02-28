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ФУТБОЛ. Франция. Лига 2Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
6794
28-е февраля
не начался
ВалансьенАяччо
Основное время
3,20
2,90
2,32
1,94
2.00
1,81
1,52
2.50
2,43
2,60
1.50
1,46
22:00
3668
28-е февраля
не начался
КанГренобль
Основное время
2,50
2,80
3,00
1,89
2.00
1,85
1,50
2.50
2,49
2,55
1.50
1,47
22:00
3234
28-е февраля
не начался
Ле МанГенгам
Основное время
3,60
3,10
2,03
1,65
2.50
2,16
2,22
2.00
1,61
2,95
1.50
1,37
22:00
3725
28-е февраля
не начался
НансиКлермон
Основное время
2,90
2,85
2,55
1,97
2.00
1,78
1,53
2.50
2,40
2,65
1.50
1,44
22:00
6704
28-е февраля
не начался
ОрлеанТруа
Основное время
2,75
3,00
2,55
2,16
2.00
1,65
1,62
2.50
2,21
2,85
1.50
1,39
22:00
3918
28-е февраля
не начался
ОсерНьор
Основное время
1,71
3,35
4,80
1,68
2.50
2,10
2,29
2.00
1,58
3,00
1.50
1,36
22:00
6710
28-е февраля
не начался
СошоРодез Авейрон
Основное время
2,22
2,80
3,60
1,69
2.00
2,08
2,29
1.50
1,58
1,40
2.50
2,80
22:00
4256
28-е февраля
не начался
ШаторуГавр
Основное время
3,80
3,10
1,99
2,07
2.00
1,70
1,58
2.50
2,28
2,75
1.50
1,41
17:00
6798
29-е февраля
не начался
ЛорьянШамбли
Основное время
1,44
3,90
7,20
1,72
2.50
2,05
2,36
2.00
1,55
3,10
1.50
1,34
22:45
6793
2-е марта
не начался
Париж 98Ланс
Основное время
3,85
2,90
2,06
1,80
2.00
1,95
2,42
1.50
1,52
1,45
2.50
2,60
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