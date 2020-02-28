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ФУТБОЛ. Франция. Лига 2Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
3,20
2,90
2,32
1,94
2.00
1,81
1,52
2.50
2,43
2,60
1.50
1,46
28-е февраля
не начался
Основное время
2,50
2,80
3,00
1,89
2.00
1,85
1,50
2.50
2,49
2,55
1.50
1,47
28-е февраля
не начался
Основное время
3,60
3,10
2,03
1,65
2.50
2,16
2,22
2.00
1,61
2,95
1.50
1,37
28-е февраля
не начался
Основное время
2,90
2,85
2,55
1,97
2.00
1,78
1,53
2.50
2,40
2,65
1.50
1,44
28-е февраля
не начался
Основное время
2,75
3,00
2,55
2,16
2.00
1,65
1,62
2.50
2,21
2,85
1.50
1,39
28-е февраля
не начался
Основное время
1,71
3,35
4,80
1,68
2.50
2,10
2,29
2.00
1,58
3,00
1.50
1,36
28-е февраля
не начался
Основное время
2,22
2,80
3,60
1,69
2.00
2,08
2,29
1.50
1,58
1,40
2.50
2,80
28-е февраля
не начался
Основное время
3,80
3,10
1,99
2,07
2.00
1,70
1,58
2.50
2,28
2,75
1.50
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
1,44
3,90
7,20
1,72
2.50
2,05
2,36
2.00
1,55
3,10
1.50
1,34
2-е марта
не начался
Основное время
3,85
2,90
2,06
1,80
2.00
1,95
2,42
1.50
1,52
1,45
2.50
2,60