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ФУТБОЛ. Франция. Лига 1Основная линия
Победитель1X2
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28-е февраля
Основное время
3,45
3,20
2,20
2,10
2.00
1,70
1,60
2.50
2,30
2,75
1.50
1,40
29-е февраля
Основное время
1,14
8,50
14,75
1,90
4.00
1,85
2,35
3.50
1,60
1,60
4.50
2,30
29-е февраля
Основное время
2,10
3,10
3,90
1,85
2.00
1,90
2,50
1.50
1,50
1,50
2.50
2,60
29-е февраля
Основное время
2,65
3,15
2,75
1,70
2.50
2,10
3,05
1.50
1,35
1,35
3.00
3,15
29-е февраля
Основное время
1,70
3,65
4,90
1,80
2.50
1,95
2,55
2.00
1,50
1,45
3.00
2,75
29-е февраля
Основное время
2,30
3,05
3,35
1,95
2.00
1,80
1,55
2.50
2,45
2,65
1.50
1,45
29-е февраля
Основное время
3,60
3,40
2,05
1,75
2.50
2,00
2,50
2.00
1,50
1,38
3.00
3,00
1-е марта
Основное время
3,00
3,00
2,55
1,95
2.00
1,80
1,55
2.50
2,45
2,65
1.50
1,45
1-е марта
Основное время
1,95
3,45
3,80
1,80
2.50
1,95
2,60
2.00
1,50
1,38
3.00
3,00
1-е марта
Основное время
1,65
3,90
5,00
1,95
2.50
1,85
1,55
3.00
2,45
2,85
2.00
1,40
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ФУТБОЛ. Франция. Лига 1Статистика
Победитель1X2
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28-е февраля
Хозяева (голы)Гости (голы)
10 матчей Лига 1 Франция, 28.02-01.03.20
Забитые голы (основное время)
1,20
12,00
6,00
1,95
25.50
1,80
1,65
26.50
2,15
2,35
24.50
1,55
28-е февраля
Желтые карточки (основное время)
4,80
4,60
1,50
1,90
3.50
1,80
1,38
4.50
2,80
3,10
2.50
1,32
28-е февраля
Угловые (основное время)
2,55
6,50
1,85
2,10
8.50
1,65
1,65
9.50
2,10
1,40
10.50
2,75
29-е февраля
6 матчей Лига 1 Франция, 29.02.20
Забитые голы (основное время)
1,22
10,00
6,20
1,95
15.50
1,80
1,65
16.50
2,15
2,35
14.50
1,55