1000
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ФУТБОЛ. Франция. Франция. Суперкубок. ЛансОсновная линия
Победитель1X2
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13-е января
Пари Сен ЖерменМарсель
Суперкубок. Ланс.
Основное время
1,44
5,00
6,60
2,05
3.00
1,78
1,65
3.50
2,25
2,60
2.50
1,51
ФУТБОЛ. Франция. Франция. Суперкубок. ЛансСтатистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13-е января
Желтые карточки (основное время)
2,65
4,05
2,10
1,72
5.50
2,00
2,40
4.50
1,50
1,32
6.50
3,10
13-е января
Основное время
1,55
7,50
3,10
1,90
9.50
1,80
1,55
10.50
2,30
2,40
8.50
1,50
ФУТБОЛ. Франция. Франция. Суперкубок. ЛансСпециальное
Эксклюзивные пари
13-е января
Забьет игрок, вышедший на замену в основное время
Да2,81
Нет1,38
—
—
—