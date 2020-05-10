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ФУТБОЛ. Франция. Франция. КубокОсновная линия
Победитель1X2
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4-е марта
ЛионПари Сен Жермен
1/2 финала
Основное время
4,75
4,05
1,65
1,85
3.00
1,90
2,35
2.50
1,60
1,55
3.50
2,40
5-е марта
1/2 финала
Основное время
2,90
3,05
2,50
2,15
2.00
1,70
1,60
2.50
2,25
2,85
1.50
1,40
ФУТБОЛ. Франция. Франция. КубокИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
10-е мая
Все коэффициенты на данное событие (+5)