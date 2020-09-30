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ФУТБОЛ. Франция. 3-й дивизионОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
546
50 мин., 2-й тайм
Истр ФКРуссе Сент Виктуар
20
00
20
Основное время
1,02
12,00
34
1,71
3.50
2,06
2,81
3.00
1,40
1,29
4.00
3,39
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