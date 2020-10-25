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ФУТБОЛ. Филиппины. PFLОсновная линия

Победитель1X2
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11:30
2663
25-е октября
СтэллионКайя
Основное время
3,15
3,80
1,96
2,10
3.00
1,69
1,68
3.50
2,11
2,60
2.50
1,45
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