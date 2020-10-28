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ФУТБОЛ. Фиджи. Межрайонный чемпионат. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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07:00
173
45 мин., Перерыв
Мба (ж)Нанди (ж)
40
00
40
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