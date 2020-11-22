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ФУТБОЛ. Фиджи. КубокОсновная линия

Победитель1X2
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06:00
149
61 мин., 2-й тайм
ЛабасаРева
00
00
00
Основное время
3,35
1,99
3,35
2,43
0.50
1,49
1,30
1.50
3,23
1,03
2.50
9,06
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