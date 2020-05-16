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ФУТБОЛ. Фарерские острова. 1-й ДивизионОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:00
3531
16-е мая
Не начался
ФК АБ IIБ36 Торсхавн II
Основное время
4,20
4,20
1,64
1,92
3.50
1,82
1,57
4.00
2,32
2,55
3.00
1,47
17:00
3530
16-е мая
Не начался
Б68 ТофтирРунавик II
Основное время
3,80
4,30
1,68
1,75
3.50
2,01
2,25
3.00
1,60
2,80
2.50
1,40
17:00
3544
16-е мая
Не начался
Торсхавн IIБ71 Сандой
Основное время
1,70
4,90
3,40
1,95
3.50
1,79
1,60
4.00
2,24
2,70
3.00
1,44
19:00
3560
16-е мая
Не начался
КИ Класвик IIФК Хойвик
Основное время
1,30
5,20
7,60
1,84
3.50
1,90
2,41
3.00
1,53
1,50
4.00
2,47
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