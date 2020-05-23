Моя линия
ФУТБОЛ. Эстония. Эстония. Премиум ЛигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
23-е мая
Матч не начался
Основное время
1,14
7,00
13,00
1,92
3.50
1,82
1,57
4.00
2,30
2,60
3.00
1,46
23-е мая
Матч не начался
Основное время
1,28
5,20
8,60
1,90
3.00
1,84
1,57
3.50
2,32
2,39
2.50
1,53
24-е мая
Матч не начался
Основное время
5,20
4,20
1,53
1,69
3.00
2,09
2,13
2.50
1,66
1,45
3.50
2,65
24-е мая
Матч не начался
Основное время
1,16
6,60
13,00
1,76
3.50
1,99
2,28
3.00
1,59
2,85
2.50
1,39
24-е мая
Матч не начался
Основное время
8,40
5,60
1,26
2,07
3.00
1,71
1,65
3.50
2,15
2,60
2.50
1,46