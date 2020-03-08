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ФУТБОЛ. Эстония. Эсилига БОсновная линия

Победитель1X2
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14:00
338
27 мин., 1-й тайм
Калев Таллин IIПайде II
02
00
02
Основное время
51
26
-
1,73
5.50
2,00
2,88
4.50
1,40
1,30
6.50
3,25
14:00
337
29 мин., 1-й тайм
КейлаЛяэнемаа Хаапсалу
1
0
00
00
00
Основное время
4,00
3,75
1,80
2,00
2.50
1,73
1,40
3.50
2,88
4,00
1.50
1,22
14:00
343
29 мин., 1-й тайм
Нымме Калью IIТабасалу
00
00
00
Основное время
1,20
6,00
13,00
2,10
2.50
1,67
1,40
3.50
2,75
4,33
1.50
1,20
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