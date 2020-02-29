Моя линия
ФУТБОЛ. Эквадор. Серия BОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,42
2,95
2,95
1,97
2.00
1,78
1,53
2.50
2,39
2,65
1.50
1,45
29-е февраля
не начался
Основное время
2,95
2,80
2,55
1,69
2.00
2,09
2,28
1.50
1,58
1,40
2.50
2,80
1-е марта
не начался
Основное время
1,87
3,40
3,85
1,72
2.50
2,04
2,37
2.00
1,54
3,10
1.50
1,34
1-е марта
не начался
Основное время
1,51
3,95
5,60
2,05
2.00
1,72
1,59
2.50
2,27
2,70
1.50
1,43
1-е марта
не начался
Основное время
2,80
2,95
2,55
1,88
2.00
1,86
1,50
2.50
2,49
2,50
1.50
1,48