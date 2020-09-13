1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Эквадор. Серия А. КлаусураОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13-е сентября
Основное время
2,20
3,40
2,90
1,92
2.50
1,82
1,52
3.00
2,42
2,80
2.00
1,40
13-е сентября
Основное время
2,80
3,30
2,33
2,09
2.50
1,69
1,67
3.00
2,13
1,44
3.50
2,65
13-е сентября
Основное время
1,49
4,20
5,60
1,76
3.00
2,00
2,21
2.50
1,62
1,49
3.50
2,50
13-е сентября
Основное время
1,58
3,80
5,00
1,97
2.50
1,78
1,57
3.00
2,32
1,38
3.50
2,90
14-е сентября
Основное время
2,07
3,45
3,15
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,14
1,44
3.50
2,65