Избранное
LIVE152
Видео
44
Скоро
Популярное375Российская Премьер-Лига42АПЛ25Бундеслига33Примера35Серия A22Лига 143Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф24Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина30NHL. Регулярный чемпионат57NBA. Регулярный чемпионат17Лига Про. Москва1TT-Cup5
Моя линия
Острая линия
Футбол5
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Гольф
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Эквадор. Серия BОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
3949
29-е февраля
не начался
9 de Octubre FCМанта
Основное время
2,42
2,95
2,95
1,97
2.00
1,78
1,53
2.50
2,39
2,65
1.50
1,45
23:00
4024
29-е февраля
не начался
Атлетико Санто ДомингоСанта Рита
Основное время
2,95
2,80
2,55
1,69
2.00
2,09
2,28
1.50
1,58
1,40
2.50
2,80
18:00
8257
1-е марта
не начался
Америка КитоФуэрса Амарилья
Основное время
1,87
3,40
3,85
1,72
2.50
2,04
2,37
2.00
1,54
3,10
1.50
1,34
22:45
8238
1-е марта
не начался
Индепендьенте ХуниорсАтлетико Портеньо
Основное время
1,51
3,95
5,60
2,05
2.00
1,72
1,59
2.50
2,27
2,70
1.50
1,43
23:00
3471
1-е марта
не начался
Chacaritas FCГуаласео
Основное время
2,80
2,95
2,55
1,88
2.00
1,86
1,50
2.50
2,49
2,50
1.50
1,48
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию44
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru