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ФУТБОЛ. Египет. КубокОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
1378
30-е сентября
Аль Ахли КаирЭль Терасана
Основное время
1,04
10,00
30
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