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ФУТБОЛ. Дания. СуперлигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
154
33 мин., 1-й тайм
ОрхусХобро
00
00
00
Основное время
1,80
3,00
6,00
2,00
1.50
1,80
1,33
2.50
3,25
5,00
0.50
1,18
18:00
7605
29-е февраля
не начался
ЭсбьергНоршелланн
Основное время
2,95
3,40
2,18
2,06
2.50
1,71
1,64
3.00
2,18
1,42
3.50
2,70
14:00
7604
1-е марта
не начался
ХорсенсРаннерс
Основное время
2,80
3,15
2,41
1,76
2.50
2,00
2,46
2.00
1,51
3,20
1.50
1,32
16:00
2994
1-е марта
не начался
ОденсеСилькеборг
Основное время
1,52
4,00
5,40
2,11
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,45
3.50
2,65
18:00
7666
1-е марта
не начался
БрондбюЛюнгбю
Основное время
1,61
3,90
4,80
1,71
3.00
2,06
2,16
2.50
1,65
1,47
3.50
2,60
20:00
7667
1-е марта
не начался
КопенгагенОльборг
Основное время
1,87
3,50
3,75
1,98
2.50
1,77
1,57
3.00
2,30
1,39
3.50
2,85
21:00
7677
2-е марта
не начался
МитьюлландСендерюске
Основное время
1,34
4,60
7,80
1,68
3.00
2,10
2,12
2.50
1,67
1,45
3.50
2,65
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