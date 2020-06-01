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ФУТБОЛ. Дания. Дания. СуперлигаОсновная линия
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71 мин., 2-й тайм
ЭсбьергОльборг
00
10
10
Формат: Тайм - 45 мин.
Основное время
1,40
3,65
12,00
2,20
1.50
1,65
1,22
2.50
4,10
1,03
3.50
10,25
1-е июня
Матч не начался
Основное время
2,07
3,30
3,40
1,79
2.50
1,95
2,55
2.00
1,48
1,43
3.00
2,70
1-е июня
Матч не начался
Основное время
1,71
3,55
4,70
1,77
2.50
1,98
2,48
2.00
1,50
1,42
3.00
2,75
1-е июня
Матч не начался
Основное время
1,20
6,00
13,00
1,81
3.00
1,93
2,29
2.50
1,58
1,51
3.50
2,44
1-е июня
Матч не начался
Основное время
4,90
3,80
1,63
1,94
2.50
1,81
1,54
3.00
2,38
2,85
2.00
1,39
2-е июня
Матч не начался
Основное время
1,70
3,80
4,40
2,11
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,44
3.50
2,65