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ФУТБОЛ. Дания. 1-й дивизионОсновная линия
Победитель1X2
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76 мин., 2-й тайм
ВиборгВидовре
10
01
11
Основное время
3,50
1,63
6,50
1,73
2.50
2,10
1,09
3.50
7,00
-
5.50
26
29-е февраля
не начался
Основное время
1,81
3,55
3,95
2,02
2.50
1,74
1,61
3.00
2,23
1,41
3.50
2,80
29-е февраля
не начался
Основное время
3,20
3,35
2,08
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,37
2,90
2.00
1,38
1-е марта
не начался
Основное время
2,22
3,50
2,85
1,76
3.00
1,99
2,21
2.50
1,62
1,49
3.50
2,50
1-е марта
не начался
Основное время
1,60
3,75
5,00
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,37
2,85
2.00
1,39
1-е марта
не начался
Основное время
1,60
3,75
5,00
1,95
2.50
1,80
1,55
3.00
2,36
2,90
2.00
1,38