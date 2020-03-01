Моя линия
ФУТБОЛ. Дания. СуперлигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
33 мин., 1-й тайм
ОрхусХобро
00
00
00
Основное время
1,80
3,00
6,00
2,00
1.50
1,80
1,33
2.50
3,25
5,00
0.50
1,18
29-е февраля
не начался
Основное время
2,95
3,40
2,18
2,06
2.50
1,71
1,64
3.00
2,18
1,42
3.50
2,70
1-е марта
не начался
Основное время
2,80
3,15
2,41
1,76
2.50
2,00
2,46
2.00
1,51
3,20
1.50
1,32
1-е марта
не начался
Основное время
1,52
4,00
5,40
2,11
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,45
3.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
1,61
3,90
4,80
1,71
3.00
2,06
2,16
2.50
1,65
1,47
3.50
2,60
1-е марта
не начался
Основное время
1,87
3,50
3,75
1,98
2.50
1,77
1,57
3.00
2,30
1,39
3.50
2,85
2-е марта
не начался
Основное время
1,34
4,60
7,80
1,68
3.00
2,10
2,12
2.50
1,67
1,45
3.50
2,65
ФУТБОЛ. Дания. 1-й дивизионОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
75 мин., 2-й тайм
ВиборгВидовре
10
01
11
Основное время
3,25
1,67
6,50
1,73
2.50
2,10
1,10
3.50
6,50
-
4.50
26
29-е февраля
не начался
Основное время
1,81
3,55
3,95
2,02
2.50
1,74
1,61
3.00
2,23
1,41
3.50
2,80
29-е февраля
не начался
Основное время
3,20
3,35
2,08
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,37
2,90
2.00
1,38
1-е марта
не начался
Основное время
2,22
3,50
2,85
1,76
3.00
1,99
2,21
2.50
1,62
1,49
3.50
2,50
1-е марта
не начался
Основное время
1,60
3,75
5,00
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,37
2,85
2.00
1,39
1-е марта
не начался
Основное время
1,60
3,75
5,00
1,95
2.50
1,80
1,55
3.00
2,36
2,90
2.00
1,38