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ФУТБОЛ. Чили. Примера ВОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
2052
1-е марта
не начался
Пуэрто МонтДепортес Темуко
Основное время
2,28
3,05
3,05
2,01
2.00
1,74
1,56
2.50
2,33
2,70
1.50
1,43
00:00
4395
2-е марта
не начался
НьюбленсеМагальянес
Основное время
1,73
3,55
4,30
1,87
2.50
1,87
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
00:00
4332
2-е марта
не начался
Санта КрусРейнджерс де Талька
Основное время
2,04
3,30
3,35
2,05
2.00
1,72
1,58
2.50
2,28
2,70
1.50
1,43
02:30
1019
2-е марта
не начался
Унион Сан ФелипеДепортес Копиапо
Основное время
2,28
3,30
2,85
1,68
2.50
2,11
2,26
2.00
1,59
2,95
1.50
1,37
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