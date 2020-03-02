Моя линия
ФУТБОЛ. Чили. Примера ВОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
2,28
3,05
3,05
2,01
2.00
1,74
1,56
2.50
2,33
2,70
1.50
1,43
2-е марта
не начался
Основное время
1,73
3,55
4,30
1,87
2.50
1,87
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
2-е марта
не начался
Основное время
2,04
3,30
3,35
2,05
2.00
1,72
1,58
2.50
2,28
2,70
1.50
1,43
2-е марта
не начался
Основное время
2,28
3,30
2,85
1,68
2.50
2,11
2,26
2.00
1,59
2,95
1.50
1,37