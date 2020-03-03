Моя линия
ФУТБОЛ. Чили. ПримераОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
3,30
3,25
2,09
1,82
2.50
1,92
1,46
3.00
2,60
2,60
2.00
1,45
29-е февраля
не начался
Основное время
1,73
3,60
4,20
1,98
2.50
1,77
1,57
3.00
2,30
1,38
3.50
2,85
1-е марта
не начался
Основное время
1,51
3,90
5,80
1,88
2.50
1,86
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,42
1-е марта
не начался
Основное время
2,07
3,20
3,40
1,69
2.50
2,10
2,30
2.00
1,58
3,00
1.50
1,35
1-е марта
не начался
Основное время
1,91
3,20
4,00
2,14
2.00
1,66
1,62
2.50
2,22
2,85
1.50
1,39
2-е марта
не начался
Основное время
2,95
3,30
2,24
1,92
2.50
1,82
1,53
3.00
2,40
2,85
2.00
1,39
2-е марта
не начался
Основное время
2,22
3,40
2,90
2,07
2.50
1,70
1,65
3.00
2,16
1,43
3.50
2,70
3-е марта
не начался
Основное время
1,94
3,40
3,60
1,86
2.50
1,88
1,48
3.00
2,55
2,70
2.00
1,43
4-е марта
не начался
Основное время
2,41
3,30
2,70
1,92
2.50
1,82
1,53
3.00
2,40
2,85
2.00
1,39