1000
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ФУТБОЛ. Черногория. КубокОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21-е октября
Основное время
1,39
4,50
7,20
2,02
2.50
1,74
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,85
21-е октября
Основное время
1,21
6,20
11,00
1,75
3.50
2,00
2,25
3.00
1,60
2,80
2.50
1,40
21-е октября
Основное время
1,76
3,55
4,30
1,69
2.50
2,09
2,29
2.00
1,58
3,00
1.50
1,36
21-е октября
Основное время
2,85
3,00
2,49
1,80
2.00
1,94
2,41
1.50
1,53
1,46
2.50
2,60
21-е октября
Основное время
1,62
3,90
4,90
1,74
2.50
2,02
2,39
2.00
1,54
3,10
1.50
1,34