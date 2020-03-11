Избранное
LIVE38
Видео
9
Скоро
Популярное216Российская Премьер-Лига50Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф13Лига Европы УЕФА. Плей-офф23Примера27АПЛ24КХЛ. Кубок Гагарина12NHL. Регулярный чемпионат41NBA. Регулярный чемпионат24Регби. ЧЕ-20201Лига Про. Москва1
Моя линия
Острая линия
Футбол5
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Черногория. 2-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:30
2672
11-е марта
не начался
Бокель КоторЕдинство Биело Поле
Основное время
2,20
3,00
3,30
1,83
2.00
1,91
2,45
1.50
1,51
1,47
2.50
2,55
16:30
2658
11-е марта
не начался
ДрезгаДечич
Основное время
13,00
5,40
1,21
16:30
2538
11-е марта
не начался
Ибар РожаеФК Йезеро
Основное время
2,55
2,95
2,75
1,72
2.00
2,05
2,30
1.50
1,57
1,42
2.50
2,75
16:30
2620
11-е марта
не начался
ЛовченМорнар Бар
Основное время
2,55
2,80
2,95
16:30
2678
11-е марта
не начался
Отрант ОлимпикАрсенал Тиват
Основное время
2,50
3,05
2,75
1,82
2.00
1,92
2,43
1.50
1,52
1,47
2.50
2,55
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию9
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru