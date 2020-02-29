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ФУТБОЛ. Черногория. 1-я лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,85
3,25
4,10
2,08
2.00
1,70
1,59
2.50
2,26
2,75
1.50
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
6,20
4,10
1,46
1,88
2.50
1,86
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
29-е февраля
не начался
Основное время
4,50
3,60
1,70
1,87
2.50
1,87
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
29-е февраля
не начался
Основное время
2,43
3,00
2,90
1,97
2.00
1,78
1,54
2.50
2,38
2,65
1.50
1,45