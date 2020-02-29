Моя линия
ФУТБОЛ. Чехия. Молодежная лига. До 19 летОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,25
4,20
2,45
1,80
3.00
1,95
2,29
2.50
1,58
1,50
3.50
2,48
29-е февраля
не начался
Основное время
1,26
6,00
8,00
1,72
4.00
2,05
2,10
3.50
1,68
1,49
4.50
2,50
29-е февраля
не начался
Основное время
7,20
6,00
1,28
1,72
4.00
2,05
2,10
3.50
1,68
1,49
4.50
2,50
29-е февраля
не начался
Основное время
2,95
4,20
1,95
1,93
3.00
1,81
1,57
3.50
2,30
2,44
2.50
1,51
29-е февраля
не начался
Основное время
2,85
4,10
2,03
1,68
3.50
2,11
2,12
3.00
1,67
2,65
2.50
1,44
29-е февраля
не начался
Основное время
19,00
10,00
1,06
1,94
4.50
1,81
1,62
5.00
2,21
2,49
4.00
1,50
29-е февраля
не начался
Основное время
2,45
4,00
2,31
1,89
3.00
1,85
1,56
3.50
2,34
2,40
2.50
1,53