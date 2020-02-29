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ФУТБОЛ. Чехия. Молодежная лига. До 19 летОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12:00
7071
29-е февраля
не начался
Опава (мол)Словацко (мол)
Основное время
2,25
4,20
2,45
1,80
3.00
1,95
2,29
2.50
1,58
1,50
3.50
2,48
13:00
7076
29-е февраля
не начался
Баник Острава (мол)Млада Болеслав (мол)
Основное время
1,26
6,00
8,00
1,72
4.00
2,05
2,10
3.50
1,68
1,49
4.50
2,50
13:00
7079
29-е февраля
не начался
Карвина (мол)Сигма Оломоуц (мол)
Основное время
7,20
6,00
1,28
1,72
4.00
2,05
2,10
3.50
1,68
1,49
4.50
2,50
13:00
7072
29-е февраля
не начался
Метеор Прага (мол)Пардубице (мол)
Основное время
2,95
4,20
1,95
1,93
3.00
1,81
1,57
3.50
2,30
2,44
2.50
1,51
13:00
7075
29-е февраля
не начался
Фастав Злин (мол)Зброёвка Брно (мол)
Основное время
2,85
4,10
2,03
1,68
3.50
2,11
2,12
3.00
1,67
2,65
2.50
1,44
13:00
7077
29-е февраля
не начался
Ческе Будеёвице (мол)Спарта Прага (мол)
Основное время
19,00
10,00
1,06
1,94
4.50
1,81
1,62
5.00
2,21
2,49
4.00
1,50
16:00
7084
29-е февраля
не начался
Градец Кралове (мол)Виктория Пльзень (мол)
Основное время
2,45
4,00
2,31
1,89
3.00
1,85
1,56
3.50
2,34
2,40
2.50
1,53
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