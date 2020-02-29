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ФУТБОЛ. Чехия. 1-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
190
72 мин., 2-й тайм
Динамо Ческе БудеёвицеБаник Острава
01
00
01
Основное время
26
4,50
1,25
1,91
1.50
1,83
1,14
2.50
5,50
-
3.50
15,00
16:30
5134
29-е февраля
не начался
Баумит ЯблонецВиктория Пльзень
Основное время
3,05
3,25
2,21
1,84
2.50
1,90
1,47
3.00
2,55
2,65
2.00
1,45
16:30
5127
29-е февраля
не начался
Опава Сигма Оломоуц
Основное время
2,75
3,00
2,55
2,18
2.00
1,64
1,63
2.50
2,19
2,90
1.50
1,38
16:30
5191
29-е февраля
не начался
ПршибрамМлада Болеслав
Основное время
2,60
3,30
2,47
1,95
2.50
1,80
1,55
3.00
2,35
2,90
2.00
1,38
16:30
5135
29-е февраля
не начался
ТеплицеСлован Либерец
Основное время
3,05
3,20
2,21
1,73
2.50
2,03
2,40
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
19:00
5212
29-е февраля
не начался
Спарта ПрагаФастав Злин
Основное время
1,23
5,40
11,00
1,77
3.00
1,98
2,24
2.50
1,61
1,49
3.50
2,50
16:30
5169
1-е марта
не начался
СловацкоСлавия Прага
Основное время
6,80
4,20
1,43
1,85
2.50
1,89
1,47
3.00
2,60
2,65
2.00
1,45
19:00
5130
1-е марта
не начался
Богемианс 1905Карвина
Основное время
2,16
2,90
3,50
1,87
2.00
1,87
2,50
1.50
1,49
1,49
2.50
2,50
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