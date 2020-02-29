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ФУТБОЛ. Чехия. 1-я лигаОсновная линия
Победитель1X2
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72 мин., 2-й тайм
Основное время
26
4,50
1,25
1,91
1.50
1,83
1,14
2.50
5,50
-
3.50
15,00
29-е февраля
не начался
Основное время
3,05
3,25
2,21
1,84
2.50
1,90
1,47
3.00
2,55
2,65
2.00
1,45
29-е февраля
не начался
Основное время
2,75
3,00
2,55
2,18
2.00
1,64
1,63
2.50
2,19
2,90
1.50
1,38
29-е февраля
не начался
Основное время
2,60
3,30
2,47
1,95
2.50
1,80
1,55
3.00
2,35
2,90
2.00
1,38
29-е февраля
не начался
Основное время
3,05
3,20
2,21
1,73
2.50
2,03
2,40
2.00
1,53